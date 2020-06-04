عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

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تداول نشطاء المواقع التواصل خبر بضرب كلا من الطرفين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، لبعضهما البعض، وأن شيرين استعانت بالمطرب أحمد سعد لإنقاذها.



ولم يخرج أي منهما لنفي أو تأكيد ما تردد حول هذا الأمر، مما أثار جدل كبير على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، خاصة أن شيرين أغلقت حساباتها على السوشيال ميديا.



من جانب آخر مازال الفنان حسام حبيب، محتفظ بكل صورهما ولم يحذف شيء على حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مما يجعل وجود احتمالات بأن ما نشر غير صحيح ومجرد شائعات.