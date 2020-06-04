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بعد مقبل فلويد.. بوروسيا دورتموند يُدين العنصرية في إمريكا

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إدانته، اليوم الخميس، للعنصرية في الولايات المتحدة وذلك بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الإمريكية.

ونشر ماتس هوميلس مدافع دورتموند على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) صورة للاعبي فريقه وهم راكعين على شكل قلب، بعد تصرفات مماثلة من عدة أندية من بينها ليفربول وتشيلسي الإنجليزيان.

وعلق هوميلس على الصورة قائلا "نحن لاعبي بوروسيا دورتموند ندعم حركة حركة حياة المواطنين السود بشكل كامل. نحن لا نقبل العنصرية من أي نوع. من أجل عالم منفتح ومتسامح من أجل عالم أفضل!".

يمكن أن ينضم بواتينج لبيان بايرن ضد العنصرية،حسبما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن توقعات للاعب خط وسط الفريق الألماني جوشوا كيميتش.

وصرح بواتينج في مقابلة أجراها مع محطة "دويتشه فيله" التليفزيونية الألمانية اليوم الخميس "لقد ناقشنا الأمر وربما يمكننا القيام بأمر ما. قد ينبغي علينا القيام بشيء لأننا لا نستطيع ان نسمح بهذا ".

ولم يتضح ما إذا كان لاعبو بايرن سيتخذون وضع الركوع على ركبتهم مثل الأندية الأخرى في ساحة التدريب، أو في مباراة النادي البافاري المقبلة بعد غد السبت أمام مضيفه بايرليفركوزن - على غرار الإيماءة التي قام بها الفريق الرديف بالنادي قبل لقائه أمام بروسن مونستر بدوري الدرجة الثالثة الألماني أمس الأربعاء.

من المتوقع أن تشهد المباريات التي ستقام في الأسبوع المقبل بالدوري الألماني مزيدا من الاحتجاجات ضد العنصرية، خاصة بعد قرار الاتحاد الألماني لكرة القدم بعدم معاقبة الإنجليزي جادون سانشو والمغربي أشرف حكيمي ثنائي دورتموند، والفرنسي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ والأمريكي وستون مكيني لاعب شالكه، الذين أعربوا عن احتجاجهم في لقاءات المرحلة الماضية للمسابقة.

ونقل عن كيميتش قوله "نحن عالم واحد، ناد واحد ، فريق كرة قدم واحد. لا يهم اذا كنت أسود أو أبيض".

أضاف كيميتش "نحن كلاعبين، مثل سانشو ، لدينا الكثير من القوة للوصول إلى أشخاص آخرين ، لنكون قدوة ونقول شيئا. ما نقوله للناس في الخارج يمنحنا فرصة كبيرة للإدلاء ببيان".

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