"هالزي العرب".. هدير نبيل تحصل على لقب جديد من جمهورها

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تفاجئت المطربة هدير نبيل، بتشبيهها بالمطربة الأمريكية هالزي حيث أطلقو عليها لقب "هالزي العرب"، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها في كليباتها الأخيرة.



وسعدت هدير نبيل، بسبب حب تشبيه الجمهور لها بالمطربة الأمريكية هالزي وتلقيبها بـ"هالزي العرب"، وذكرت أن هذا يعد فخرا لها.



ولم يمنع فيروس كورونا هدير نبيل من الإستعداد إلى عمل أغاني جديدة بنفس الصورة المختلفة لأغانيها التي تشابه أحد سواء في مصر أو في العالم العربي بأكمله.

