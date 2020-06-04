Advertisements

"هالزي العرب".. هدير نبيل تحصل على لقب جديد من جمهورها

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تفاجئت المطربة هدير نبيل، بتشبيهها بالمطربة الأمريكية هالزي حيث أطلقو عليها لقب "هالزي العرب"، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها في كليباتها الأخيرة.

وسعدت هدير نبيل، بسبب حب تشبيه الجمهور لها بالمطربة الأمريكية هالزي وتلقيبها بـ"هالزي العرب"، وذكرت أن هذا يعد فخرا لها.

ولم يمنع فيروس كورونا هدير نبيل من الإستعداد إلى عمل أغاني جديدة بنفس الصورة المختلفة لأغانيها التي تشابه أحد سواء في مصر أو في العالم العربي بأكمله.
"هالزي العرب".. هدير نبيل تحصل على لقب جديد من جمهورها
"هالزي العرب".. هدير نبيل تحصل على لقب جديد من جمهورها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدير نبيل هالزي العرب الفجر اصل أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

كلوب يوجه رسالة إلى محمد صلاح

منذ ساعتين

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ ساعتين

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر مع الزيادة العالمية وصعود سعر الدولار

منذ ساعة و 23 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُحدد بديل «فتحي» ويطالب الأهلي بالتعاقد معه

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 12 ساعة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

كارمن بصيص: سعيدة بتشبيهي بـ "ماجدة الرومي"

مفاجأة تجمع محمد رمضان وسعد لمجرد في مصر

ليلى غفران: "أنا أفضل مطربة مغربية غنت فى مصر"

هكذا سخر المغردون من إطلالة تايلور سويفت على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صورة)

هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)

هدير نبيل تخطف الأنظار بالأسود في مهرجان القاهرة السينمائي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:08 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

09:00 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين