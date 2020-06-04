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يوسف الشريف: ليس لدي حسابات عبر السوشيال ميديا سوى "تويتر"

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:43 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
كشف الفنان يوسف الشريف، عن عدم إمتلاكه لأي من حسابات آخرى عبر مواقع السوشيال ميديا سوى حسابه عبر "تويتر" فقط.

وتابع "الشريف"، في أحد التصريحات الصحفية قائلًا: "أتمنى ألا يدعي من يمتلك صفحات آخرى بإسمي لأي من الاخبار الزائفة وأن لا يتحدث كأنه أنا".

وأضاف: "ليس لدي اكونت سوى تويتر المتوثق فقط ومن يريد التأكد ومعرفة أخباري يبحث بداخل تويتر فقط".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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