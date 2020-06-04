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مجدي عبد العاطي يتقدم باستقالته من تدريب أسوان

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:33 م
مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
علي نبوي

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، تقدمه باستقالته من منصبه في ظل التجاهل الذي يلقاه من جانب مسؤولو النادي.

وقال عبد العاطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"السادة أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان الموقر إن الحديث عن تجربتي مع ناديكم الموقر وما حققناه سويَّاً من إنجازات وانتصارات وما واجهنا من انكسارات و عثرات  في رحلة الصعود يطول ولا يتسع المجال هنا لذكرها، ولكن ستبقي هذه المغامرة هي الأجمل في سِجلي الشخصي قبل المهني و من العلامات المضيئة في سيرتي الذاتية التي سأظل افتخر بها".

وأضاف :"وكنت اتطلع أن نكمل معاً هذه التجربة إلا مداها ولكن لم تأتِ الرياح بما تشتهي سُفننا".

وتابع :"وكان ما كان من توقف النشاط لظروف خارجة عن إرادة الجميع ولكن طريقة إدارتكم لهذه الأزمة وهذا التجاهل التام للاعبي الفريق ومستحقاتهم أولاً و الجهاز الفني  المعاون ثانيًا.

وواصل :"ولأنني ارى نفسي مسؤولا ً عنهم وعن الحصول لهم على أبسط حقوقهم في هذه الظروف الصعبة قبل المطالبة بحقوقي ومستحقاتي المادية التي لم اتكلم فيها طيلة الشهور الثلاثة الماضية !!".

 وزاد :"ولا يخفى على حضراتكم أن الغالبية العظمى من لاعبي كرة القدم لا يملكون موارد مالية أخرى سوى رواتبهم و كان لما سمعته من اللاعبين عن بيعهم لممتلكاتهم وسياراتهم  لتأمين متطلبات أسرهم وعائلاتهم اسوأ الأثر على نفسيتي لعدم قدرتي على مساعدتهم في الحصول على رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أشهر".

وأشار :"لذا أرجوا من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق لعدم قدرتي على الإستمرار في ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وادارتك الغير متوقعة لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفني المادية والمعنوية هو ما دفعني دفعاً لهذا القرار".

وأكمل :"وختاماً اتقدم بخالص شُكري و امتناني لجماهير اسوان  العظيمة وأهل هذه الارض الطيبة لدعمهم ومؤازرتهم لنا من أول يوم وثقتهم الكاملة في و في الجهاز الفني و اتوجه بالشكر الي جميع اللاعبين الذين شاركونا هذه التجربة والتي احسبها موفقة ولله الحمد والمنة".

وأتم :"مع خالص تمنياتي بالتوفيق  ومزيد من الانجازات فيما هو آت و أن يصل هذا النادي العريق الى المكانة التي يستحقها.. مجدي عبد العاطي".

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