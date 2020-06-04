فرانس فوتبول تضع مصطفي محمد ضمن أفضل المهاجمين في إفريقيا

قامت صحيفة " فرانس فوتبول " الفرنسية الشهيرة بتسليط الضوء على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد تألقه الملحوظ مع الابيض والمنتخب الوطني الأوليمبي خلال الموسم الحالي.





ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرًا عن أفضل ثلاثة مهاجمين بقارة أفريقيا، حيث تواجد المصري مصطفى محمد ضمن الاختيارات رفقة الثنائي كريم لعريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي، وجاكسون موليكا نجم تي بي مازيمبي الكونغولي.





ورشحت الصحيفة مصطفى محمد بالاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل، على غرار الثنائي احمد حسام ميدو وعمرو زكي لاعبا الزمالك.





وأكدت "فرانس فوتبول" على اهتمام العديد من الأندية للحصول على المهاجم المصري الشاب، حيث تم تداول اسمه بقوة في اسبانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى رغبة فريق رينجرز الاسكتلندي في التعاقد مع مهاجم الزمالك.





يذكر أن مصطفى محمد نجح في التتويج مع الزمالك بثلاثة بطولات خلال الفترة الأخيرة "كأس مصر، السوبر الإفريقي، السوبر المصري" بالإضافة إلى مساهمته في صعود الابيض إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وعلى مستوى المنتخبات نجح مصطفى محمد في قيادة المنتخب المصري الأوليمبي بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، وتحقيق لقب هداف البطولة التي أقيمت في مصر.



