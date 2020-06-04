Advertisements

فرانس فوتبول تضع مصطفي محمد ضمن أفضل المهاجمين في إفريقيا

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:30 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
رامي بشاي
قامت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة بتسليط الضوء على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد تألقه الملحوظ مع الابيض والمنتخب الوطني الأوليمبي خلال الموسم الحالي.

ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرًا عن أفضل ثلاثة مهاجمين بقارة أفريقيا، حيث تواجد المصري مصطفى محمد ضمن الاختيارات رفقة الثنائي كريم لعريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي، وجاكسون موليكا نجم تي بي مازيمبي الكونغولي.

ورشحت الصحيفة مصطفى محمد بالاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل، على غرار الثنائي احمد حسام ميدو وعمرو زكي لاعبا الزمالك.

وأكدت "فرانس فوتبول" على اهتمام العديد من الأندية للحصول على المهاجم المصري الشاب، حيث تم تداول اسمه بقوة في اسبانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى رغبة فريق رينجرز الاسكتلندي في التعاقد مع مهاجم الزمالك.

يذكر أن مصطفى محمد نجح في التتويج مع الزمالك بثلاثة بطولات خلال الفترة الأخيرة "كأس مصر، السوبر الإفريقي، السوبر المصري"  بالإضافة إلى مساهمته في صعود الابيض إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى مستوى المنتخبات نجح مصطفى محمد في قيادة المنتخب المصري الأوليمبي بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، وتحقيق لقب هداف البطولة التي أقيمت في مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصطفي محمد فرانس فوتبول الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر مع الزيادة العالمية وصعود سعر الدولار

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ ساعتين

فايلر يُحدد بديل «فتحي» ويطالب الأهلي بالتعاقد معه

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 12 ساعة

نادي سعودي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يوجه رسالة إلى محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

فرانس فوتبول: مصطفي محمد محل أنظار الأندية الأوروبية

ثنائي الزمالك يشارك في ودية المنتخب الأولمبي ضد السعودية

بالأرقام.. ٣ أوراق هامة لـ "ميتشو" قبل مواجهة الأهلي في السوبر

هل يعيد مصطفى محمد وصلاح محسن لمعان رأس الحربة للقطبين؟

أخبار الزمالك اليوم السبت ٩ نوفمبر..شيكابالا يشارك في التدريبات واوناجم يغيب

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:08 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

07:17 م

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر مع الزيادة العالمية وصعود سعر الدولار

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين