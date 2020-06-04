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ساوثهامبتون يمدد عقد شين لونج حتي 2022

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:30 م
وكالات
أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، تجديد تعاقده مع شين لونج حتي عام 2022، وذلك بعد المستويات المتميزة التي قدم اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية قبل توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لونج، لاعب منتخب إيرلندا الذي انضم لساوثهامبتون في 2014، ثمانية أهداف منذ تولي رالف هازنهوتل تدريب الفريق في يناير 2019.

وقال هازنهوتل للموقع الرسمي لساوثهامبتون :" إن شين لاعب محترف مذهل. كان لاعبا مهما بالنسبة لي وأنا أعرف أيضا أنه كان مهما للمدربين اللذين سبقوني".

وأضاف :" سجل بعض الأهداف الكبيرة المهمة وساعد في خلق العديد من الاهداف لزملائه أيضا".

وتابع :"أعتقد أن هذا واحدا من مميزاته الكبيرة. إنه لاعب جماعي عظيم، وشخص لديه تأثير إيجابي على المجموعة ككل عندما يلعب".

وتُستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو، حيث يحتل ساوثهامبتون المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

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