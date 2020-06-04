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التفاصيل الكاملة لفيلم محمد علي الجديد "دوران البحر"

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر

يعكف الممثل الشاب محمد علي، على تصوير مشاهده فى أحداث الفيلم القصير "دوران البحر"، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، خلال الأيام القادمة.

 

وأعرب "محمد علي"، عن سعادته البالغة للمشاركة فى ذلك العمل الفنى، ويحرص من خلاله على توصيل رسالة هادفة للشباب.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعى تربوى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.

 

وأشار محمد علي إلى انه يريد الظهور للمشاهدين بدور مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر موهبته الحقيقة، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون خطوة للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.

 

محمد علي عارض أزياء، وشارك في العديد من الإعلانات لعلامات تجارية شهيرة مختلفة.

 

يذكر أن "دوران البحر" بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام احمد، سمر موسى، تأليف حاتم يسرى، وإخراج أحمد الحكيم.

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