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الجمعة.. هطول أمطار رعدية على 4 مناطق في المملكة

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة يوم غد الجمعة، على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إن التوقعات تشير إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، والمدينة المنورة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فسيشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وراتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:

*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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هيئة الأرصاد المملكة السعودية الأرصاد أمطار رعدية

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