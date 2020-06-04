الجمعة.. هطول أمطار رعدية على 4 مناطق في المملكة





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة يوم غد الجمعة، على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.





وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إن التوقعات تشير إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، والمدينة المنورة.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فسيشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وراتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:



