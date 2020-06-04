شاهد .. أول تعليق من آية عبد الرحمن بعد إصابتها بفيروس"كورونا"

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أصيبت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، على قناة Cbc extra ، بفيروس "كورونا" المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



وأشارت آية عبد الرحمن وهى في الحجر الصحي عن سعادتها الشديدة بحب الناس لها، حيث قالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، ما الذي فعلتهُ في حياتي كي يرزقني الله نعمة محبتكم ودعواتكم الصادقة المخلصة يا اعزائي؟!.. لم أكن أتخيل في يومٍ .. إن الأيام المُره ستهون بمحبتكم ومشاعركم الطيبة إلى هذا الحد".



وتابعت "صدق الله عز وجل عندما قال إن مع العسر يسرًا .. فانتم اليُسر الذي هون علي الألم والأبتلاء .. فمنكم من يرسل لي كتبًا لكي تُسليني وقت عزلي .. ومنكم من يرسل لي يوميًا الموسيقى والأفلام حتى اسافر معها بخيالي ولا أفكر في الحرب الذي يخوضها جسمي مع هذا الفيروس اللعين .. ومن يغني لي ويضحكني ومن يتصدق لله بنية تخفيف الم الأبتلاء علي ويصلي كل يوم لأجلي ويدعو لي بظهر غيب!".



واختتمت "ما هذا الرزق العظيم يا الله !! ممتنة لكم احبائي .. انتم ظهري وسندي في هذه المحنة بمحبتكم ودعواتكم وافعالكم العظيمة ..

واكرر لكم ثقتي ويقيني ان الله سيرزقني الشفاء العاجل وسأعود من جديد كما عرفتوني من قبل الكورونا باشا".