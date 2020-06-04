الجندي: 85% من الشباب يتركون سنن الصلوات (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن 85% من الشباب لا يصلون سنن الصلوات.





وأوضح "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أهداف السنة أكثر من أسباب الفريضة، مشيرًا إلى أن الفريضة مسقطة للإثم وقد تكون محققة للأجر، إنما السنة محققة للقرب، ومسقطة للإثم، ومثبتة للأجر، ومؤمنة للعبد، ومقربة للعبد





وتابع موجهًا حديثه للآباء: "إذا تشوف ابنك مش بيصلي السنة وتطنش، لازم تدعو إلى الخير وتعزم أبنائك على سنة النبي".



