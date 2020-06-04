ديمبيلي يحسم مصيره من الرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية فرنسية عن أن الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني حسم موقفه من الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ديمبيلي ليس لديه نية في الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل والإنضمام إلى يوفنتوس أو أي نادٍ آخر.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن وكيل أعمال ديمبيلي أكد بأنه موكله لن يرحل عن برشلونة حتى وإن تحرك يوفنتوس بشكل جدي من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن برشلونة يسعى للتعاقد مع ميراليم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس ولذلك تم ربط عدة لاعبين بالإنضمام إلى يوفنتوس ضمن صفقة انتقال النجم البوسني إلى النادي الكتالوني.