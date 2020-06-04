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"ATV osman 24".. إعادة أحداث مسلسل قيامة المؤسس عثمان 24 عبر قناة اليرموك

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:08 م
قيامة عثمان 24
قيامة عثمان 24
 "ATV osman 24".. إعادة أحداث مسلسل قيامة المؤسس عثمان 24 عبر قناة اليرموك

ينتظر الآلاف من المواطنين في الوطن العربي والعالم أجمع يبحثون عن موعد وتردد القنوات الفضائية التي تعرض أحداث مسلسل قيامة المؤسس عثمان 24، وذلك بعد أن تم إذاعتها أمس الأربعاء، على  قناة إيه تي في التركية والتي تنقل أحداث وتفاصيل المسلسل خلال العرض الأول.

نقدم لكم من خلالنا بوابة الفجر الإلكترونية تردد مسلسل قيامة المؤسس عثمان 24 مترجم عبر قناة ATV التركية وعدد من القنوات المختلفة منها اليرموك والفجر الجزائرية، والتي سيتم عرضها اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو، والتي سيتم إعادتها يومي الخميس والجمعة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 24، يترقب كل محبي عشاق المسلسلات التركية الموعد الجديد للحلقة 24 من المسلسل التركي قيامة عثمان الذي يذاع عبر قنوات ATV التركية وقناة اليرموك والفجر الجزائرية علي القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات حيث جذب المسلسل الآلاف من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي خاصة أن المسلسل يدور في إطار استرداد الدولة العثمانية لقوتها والذي يتم عرضه مساء مل أربعاء في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.


مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 24

وجذب مسلسل المؤسس عثمان المواطنين وجعلهم أمام ينتظرون أمام الشاشات لمتابعة القنوات الناقلة للمسلسل وترددها علي القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات لما يحتويه المسلسل من أحداث تاريخية مشوقة يتابعها الجميع خاصة مع عرض الحلقة 24 من المسلسل علي قنوات atv التركية وقناة اليرموك والفجر الجزائرية خاصة مع تعرض المؤسس عثمان لإصابات كثيرة بعد التعرض للمؤامرات ولكنه سيعود مع جنوده لأخذ حقوقه واسترداد قوته أمام أعدائه.


تردد قنوات ATV التركية الحلقة 24 مسلسل قيامة عثمان

وينتظر المتابعين ومحبي مسلسل المؤسس عثمان عرض الحلقة الجديدة الأربعاء 2 يونيو علي قناة اي تي في التركية وإعادتها علي قناتي اليرموك والفجر الجزائرية بعد أن حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية ويتشوق المشاهدين لعرض الحلقة الجديدة في مواعدها لأنها تحقق نسب مشاهدة عالية ومتابعة كبيرة من المشاهدين في الوطن العربي نظراً لما يحتويه المسلسل من أحداث مشوقة وممتعة وسيرة تاريخية للدولة العثمانية ونهوضها بعد أن قربت علي الهلاك والانهيار.


تردد قناة ATV  التركية

تردد 11628 معامل ترميز 27500  قمر تركسات معامل تصحيح الخطأ 6/5.

قناة اليرموك الفضائية

يعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الأردن ومصر والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بتوقيت الأردن ومصر.

تردد 10922 على النايل سات عمودي معامل التصحيح 6/5.


ينتظر الآلاف من المتابعين والمشاهدين يبحثون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 24 من المسلسل قيامة عثمان، والتي ستعرض غداً الأربعاء الموافق 2 يونيو 2020، والتي تضم العديد من المشاهد التي تجذب المواطنين بشأن عثمان والمغول وطموحاته في تأسيس الدولة العثمانية.

ازدادت عملية البحث مستمرة من قبل الآلاف من المواطنين في الوطن العربي والعالم أجمع بشأن تفاصيل الحلقة الرابع والعشرون والتي تضم أحداث هامة والتي منها عودة صوفيا،والتي من المقرر عرضها اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً.

يعرض الآن اليوم الأربعاء الحلقة الرابع والعشرون 24 من مسلسل قيامه عثمان، في تمام الساعة 8 مساءً، على أن يتم الإعادة يومي الخميس والجمعة على قناة اليرموك والنور والفجر.

 "ATV osman 24".. إعادة أحداث مسلسل قيامة المؤسس عثمان 24 عبر قناة اليرموك

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