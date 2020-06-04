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خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ذكر الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية، وأحد الفريق الطبي المعالج أن الفنانة رجاء الجداوي مازالت حتى الآن في العناية المركزة.


وأضاف الطبيب محمد خالد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن الفنانة رجاء الجداوي حالتها مستقرة نوعا ما،وأنها مازالت على جهاز التنفس اللا تداخلي ولم يتم وضعها على جهاز تنفس صناعي.


وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تحسنت حالتها الصحية مساء أمس، وازداد نسبة الأكسجين في الدم بعد نقلها غرفة العناية المركزة.


يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية،وقلة الأكسجين في الدم وارتفاع درجة حرارتها وذالك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعدة أيام وتلقيها العلام داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.

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