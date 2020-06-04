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نجم الزمالك السابق: عاشور قائد تاريخي للأهلي.. وانتقاله للقلعة البيضاء خطأ قاتل

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حرص وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على التعليق حول أزمة حسام عاشور قائد الأهلي واحتمالية انتقاله للقلعة البيضاء.

 

وأكد نجم الزمالك، أن عاشور قائد تاريخي للأهلي، ولكنه أخطأ بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن مباراة اعتزاله.

 

وتابع عبد اللطيف خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "عاشور أكثر لاعب توج الأهلي معه بالبطولات، لم يسمع له أحد صوتا طوال مسيرته".

 

وأكمل: "بالطبع عاشور مخطئ، وعرض الأهلي له كان ضخما، لكن في نفس الوقت كان على مجلس إدارة الأهلي أن يكون رحيما باللاعب".

 

وأضاف: "لا مانع في معاقبة عاشور لمخالفة التعليمات، ولكن دون القضاء عليه".

 

وانهى نجم الزمالك السابق حديثه قائلا: "انتقال عاشور إلى الزمالك، سيقضي على تاريخه بالكامل".

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