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قيامة عثمان 24.. احداث المؤسس عثمان الحلقة 24 بجودة عالية.. صوفيا تنتقم وعثمان ابن ارطغرل يتزوج

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:06 م
قيامة عثمان
قيامة عثمان
قيامة عثمان 24.. احداث المؤسس عثمان الحلقة 24 بجودة عالية.. صوفيا تنتقم وعثمان ابن ارطغرل يتزوج 

قيامة عثمان 24 قصة عشق، بعد قليل يمكنك متابعة مسلسل قيامة عثمان 24 قصة عشق بعد أن تنتهي الحلقة عبر تردد قناة ATV التركية، وينتظر الملايين من المشاهدين على مستوى دول العالم العربي عرض الحلقة 24 من مسلسل المؤسس عثمان خاصة بعدما رفض ابن ارطغرل تسليم عليشار، وخلال حفل زفاف عثمان سيتعاون غيخاتو مع صوفيا من أجل التخلص منه بعدما بات صداعا في رأس رجال القلعة، ويحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة منذ عرض أولى حلقاته.


قيامة عثمان 24 قصة عشق

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل قيامة عثمان 24 قصة عشق الكثير من الاحداث المثيرة على غرار ما شهدته الحلقة الماضية، حيث تمكن عثمان ابن ارطغرل من أن يقع بعليشار في الفخ بنجاح، فيما يقرر غيخاتو الانتقام بعدما عرف أن هناك اتفاق بين كلا من القائد المغولي بلغاي والبطل عثمان الغازي، وقرر التحالف مع صوفيا التي تريد الثأر ليانيز، وسيبدئوا بقبيلة الكاي.


احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 24

ويدور احداث مسلسل قيامة عثمان 24 حول تأسيس الدولة العثمانية في ظل وجود الكثير من العقبات التي تعيق تأسيسها، فيما يتم اقامة حفل عرس عثمان وبالا خاتون ويحاول احداث الاشخاص استغلال الموقف والتخلص من عثمان واتباعه من أجل كسر شوكة القبيلة مما يسهل السيطرة عليها وعلى المنطقة بعد ذلك، كما يقوم عثمان بحبس عمه واسرته في خيمة، فيما تحاول ايجول اثارة القلق في حفل العرس، وتحاول التخلص من العروس ولكن تصويبها يخطأ.

الآن يمكنك متابعة احداث الحلقة 24 من مسلسل قيامة عثمان من خلال موقع قصة عشق بجودة عالية للصوت والصورة على مدار الاسبوع، حيث شهدت الحلقة الكثير من الاحداث المثيرة فمازالت المحاولات مستمرة للتخلص من عثمان ابن ارطغرل.

الآن تم رفع الحلقة 24 من مسلسل قيامة عثمان عبر موقع قصة عشق بجودة HD، ليمكنك متابعتها بشكل مجاني دون رسوم على مدار الاسبوع.

انتهت قناة ايه تي في التركية أمس الأربعاء من عرض الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل قيامة عثمان وتعرض الحلقة الآن مترجمة باللغة العربية عبر موقع قضة عشق.

قيامة عثمان 24.. احداث المؤسس عثمان الحلقة 24 بجودة عالية.. صوفيا تنتقم وعثمان ابن ارطغرل يتزوج 

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