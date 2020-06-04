بـ 175 مليار ريال.. السعودية تقدم مساعدات إلى دول العالم





أعلنت منصة المساعدات السعودية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية على شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة؛ لتشجيع التنمية في جميع أنحاء العالم، وبلغ إجمالي المساعدات 175.64 مليار ريال سعودي.





وقالت منصة المساعدات السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي: إنه تمت إقامة 3701 مشروع تنموي وإنساني وخيري في 156 دولة حول العالم؛ بتكلفة إجمالية 116.04 مليار ريال سعودي، ووصل دعم المملكة للمنظامات الدولية بمساهمات مالية وعينية بلغت 8.10 مليار ريال سعودي، فضلًا عن مساعدات لهيئات أخرى.





هذا وأطلق خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منصة المساعدات السعودية عند افتتاحه منتدى الرياض الدولي الإنساني في يوم 26 فبراير 2018م، لإبراز المساعدات والمعونات المقدمة لمختلف دول العالم والمنظمات الدولية؛ تأكيدًا على أن المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديمًا للمساعدات.





وصمم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منصة المساعدات السعودية وإعدادها؛ لتسجيل المشاريع والمساهمات الإنسانية والتنموية والخيرية بناء على المعايير الدولية في التسجيل والتوثيق المعتمدة لدى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DAC-OECD ومنصة التتبع المالي للأمم المتحدة UNFTS ومبادئ الشفافية الدولية (IATI).





وتقدم مساعدات المملكة العربية السعودية في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية، وتشتمل بيانات المساعدات على مبالغ مدفوعة والتزامات مالية تُدفع لاحقًا، وتم تدريب الجهات المانحة السعودية على تصنيف المساعدات وإدخالها منذ تأسيس المملكة حتى الآن.





ولفتت منصة المساعدات السعودية، إلى أنه بلغ إجمالي مساعدات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 17,988,453,873 مليار ريال بنسبة 58.13% من إجمالي المساعدات، فيما بلغت المساعدات المقدمة لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 6,025,682,388 مليار ريال بنسبة 19.47%، بينما المساعدات لدول جنوب آسيا وصلت 2,814,345,691 بنسبة 9.09%، أما المساعدات لدول أوروبا وآسيا الوسطى فبلغت 1,965,425,926 بنسبة 6.35%.





وأوضت أن أكثر الدول المستفيدة من المساعدات العينية والنقدية السعودية تأتي اليمن في المركز الأول كأعلى الدول في العالم والدول العربية بحجم 665 مشروعًا، بتكلفة 8,316,694,125 مليار ريال، تلتهت مصر بـ52 مشروعًا بتكلفة 2,267,529,559 مليار ريال، تليها فلسطين بـ215 مشروعًا بتكلفة 2,059,005,465 مليار ريال، وفي المركز الرابع جاءت السودان بـ74 مشروعًا، بتكلفة 1,477,695,610 مليار ريال، وفي المرتبة الخامسة جاءت تونس بـ40 مشروعًا بتكلفة 1,180,225,690 مليار ريال.