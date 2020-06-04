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تحديد موقف ميسي من المشاركة أمام ريال مايوركا
الخميس 04/يونيو/2020 - 06:01 م
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أنه تم تحديد موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني من المشاركة أمام ريال مايوركا في 13 يونيو الحال في بطولة الدوري الإسباني.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم الأرجنتيني كان قد غاب عن التدريبات الجماعية للبرسا يوم أمس بسبب شعوره ببعض الإنزعجات مما أثار الشكوك حول جاهزيته لمواجهة ريال مايوركا المقبلة في الليجا.
وأفادت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن مصادر من النادي الكتالوني بأن ليونيل ميسي في حالة ممتازة ولا توجد مشكلة تمنعه من اللعب أمام ريال مايوركا.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه من المنتظر أن يعود ميسي للمشاركة في تدريبات برشلونة الجماعية بشكل طبيعي يوم غدًا الجمعة إستعداداً لمواجهة ريال مايوركا.
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