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نشرة حوادث الفجر: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:44 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

لشكه في سلوكها.. تجديد حبس عامل ذبح شقيقته بدار السلام
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عامل لقيامه بقتل شقيقته بسبب وجود خلافات سابقة بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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الإفراج عن 837 من نزلاء السجون
عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (168) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وبجانب ذلك باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (669) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
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عاجل من المحكمة بشأن حنين حسام
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس حنين حسام عبد القادر لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم ٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح الساحل، والمتهمة فيها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بلجان المقاومة الشعبية لـ8 يوليو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 8 يوليو لحضور محامٍ مع المتهم.
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لتسولهم بالأطفال.. ضبط 7 أشخاص في ميدان الحصري
نجحت أجهزة الأمن في ضبط 7 أشخاص بالجيزة، على خلفية قيامهم باستغلال الأحداث في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.
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إحالة دعوى إلغاء تسعيرة خدمات هيئة الإسعاف إلى المفوضين
رأي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قرار هيئة الإسعاف بشأن رفع المقابل المادي للعديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها "الإسعاف" من حيث الأصل كخدمة مجانية (باعتبارها خدمة طوارئ)، عبء مالي علي المواطن، مما دفعهم للاتجاة إلي القضاء.
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نزلاء السجون محكمة دار السلام حوادث بوابة الفجر الفجر

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