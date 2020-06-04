بين مؤيد ومعارض.. كهنة في مواكب الجنازات وأسقف المنيا يمنعهم من المشاركة

مع استمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا، قررت اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، باستمرار تعليق الأنشطة والصلوات في الكنائس، مع السماح بإقامة صلوات طقس الزواج والمعموديات والجنازات وذلك بشرط حضور لا يزيد عن 6 أفراد.





وكما أصدر الأنبا مكاريوس، أسقف عام إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، قرارًا رسميًا بمنع مشاركة الكهنة في مواكب الجنازات خلال مراسم الدفن ويقتصر الصلاة علي جثمان المتوفي فقط مع حضور 6 أفراد والسماح بمشاركة السيدات في الحضور ايضًا.





وأكدت مصادر كنسية، أن بعض الإيبارشيات في محافظة المنيا مازل الكهنة بها يٌشاركون في مواكب الجنازات والذهاب إلى المدافن، وهذا يترك لهم الحرية بالرغم انه مخالفًا لقرار المجمع المقدس الذي حذر من التجمعات خوفًا من انتشار كورونا بين الشعب القبطي والكهنة، وخصوصًا بعد أن شاهدت الكنيسة في الآونة الأخيرة إصابة 8 من كهنتها بفيروس كورونا منهم قد تماسل الشفاء وعاد إلى منزله ومنهم يخضع حتى الآن للعلاج في مستشفيات الحجر الصحي أو في المنزل.





وأضاف، أن هناك إيبارشيات في المنيا منع اساقفتها مشاركة الكهنة في هذه المواكب خوفًا عليهم من انتشار الوباء.





وفي نفس السياق أوضح القس باخوم مكرم، كاهن كنيسة مارجرجس بالقاره في إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس والذي يتولى خدمتها الأنبا كيرلس، أن من العادات في القرية التي يخدم فيها وهي تتبع لمركز أبو تشت بقنا، بأن الكهنة يشاركون في موكب الجنازات لتوصيل المتوفي إلى المقابر.





وعن استمرار هذا الحال في زمن الكورونا قال، في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن الأنبا كيرلس لم يصدر تعليمات أو تحدث عن منع الكهنة بالمشاركة في المواكب.





وأضاف: في البلدة التي يخدم بها أسس الأهالي غرفة خاصة وسط المقابر يوجد بها منضضة يتم وضع جثمان المتوفي عليها ثم نقوم بالصلاة عليها ويتم دفنها في الحال، وهذه الفكرة مستحدثه حديثًا بعد أن خصصت الأهالي 35 فدان للمدافن هناك.





فيما قال هاني عزت، مؤسس ورئيس رابطة الأحوال الشخصية للأقباط، إن قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس قد كان أصدر قرار بأن تقتصر صلوات الجنازة على عائلة المتوفى فقط لذلك وبالتالي وبالتبعية مواكب الجنازات مخالفة لقرارات اللجنة الدائمة ومخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية والوقائية وأولها منع التجمعات.



