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مهلة للشركات المتعثرة بالمنطقة الحرة العامة في قنا

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس فوزي نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار في المحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن المجلس وافق على منح مهلة لمدة 3 اشهر لاستكمال المباني والانشاءات لعدد 5 شركات وهما ( شركة نور للمستحضرات الطبية – الحمد للعطور– شركة جلوبال –طيبة للمبيدات الزراعية والحشرية – شركة اميفارما)، كما وافق المجلس علي منح مهلة لمدة 3 أشهر لشركة ايجل ود اندستريز لاتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بالتأسيس واستكمال مراحل التنفيذ الانشائية.

وأضاف الداودي أن مجلس الإدارة وافق على منح مهلة لمدة 6 أشهر لشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا) لاستكمال المباني والانشاءات وبدء مزاولة النشاط، كما وافق علي مد المهلة الممنوحة لشركتي هيبي تكس للمستلزمات الطبية وهيبي لإنتاج مستلزمات الدواء لمدة 6 اشهر مع التزام الشركتين بسداد مستحقات الهيئة وتقديم جدول زني للبدء في التشغيل.

وقرر المجلس إلغاء الموافقة الصادرة لشركة ملك للمستحضرات الطبية لمخالفتها احكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والغاء الموافقة الصادرة لعدد 6 شركات لعدم اتخاذهم اجراءات تنفيذية في البدء بالإنشاءات ومزاولة النشاط وهما (شركة الاميرة للمواد الغذائية – رويال لمستحضرات التجميل – باور للزيوت الصناعية – الطيب لأدوات الزينة – السيف للمستحضرات الطبية – الطيب للخدمات الدوائية).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،

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