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9 % انكماش متوقع في اقتصاد منطقة اليورو بنهاية 2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
قال البنك المركزي الأوروبي في بيان صادر اليوم الخميس، إنه يتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 8.7 بالمائة في العام الجاري، مقارنة مع تقديرات سابقة في مارس بنمو 0.8 بالمائة.

وبالنسبة للعام المقبل، رفع المركزي الأوروبي توقعات نمو الاقتصاد إلى 5.2 بالمائة، مقارنة مع نمو 1.3 بالمائة في التقديرات السابقة.

كما زاد المركزي الأوروبي تقديرات نمو اقتصاد منطقة اليورو في2022 من 1.4 بالمائة على 3.3 بالمائة.

فيما يتعلق بالتضخم، خفض المركزي الأوروبي تقديراته إلى 0.3 بالمائة في العام الجاري، من 1.1 بالمائة في التوقعات السابقة.

يرى البنك المركزي أن معدل التضخم سوف يتراجع إلى 0.8 بالمائة في العام المقبل مقارنة مع 1.4 بالمائة في التقديرات السابقة.

وفي 2022، يتوقع المركزي الأوروبي أن يسجل معدل التضخم 1.3 بالمائة، مقارنة مع التقديرات السابقة عند 1.6 بالمائة.

وقرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، لكنه عزز برنامج شراء الأصول الطارئ إلى 1.35 تريليون يورو.

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