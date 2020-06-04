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نجم بوروسيا دورتموند مطلوب في ريال مدريد

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:29 م
سانشو
سانشو
ريهام عبد المحسن

 

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد أعرب عن إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب والبالغ من العمر 20 عامًا وذلك من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه.

 

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بوروسيا دورتموند طلب الحصول على حوالي 150 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه علمًا بأن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في ضمه على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في تعزيز مركز الجناح الأيمن في ظل الشكوك التي تدور حول استمرار كلا من الويلزي جاريث بيل والإسباني لوكاس فاسكيز ولكن سيجد النادي صعوبة في التعاقد معه بعد تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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سانشو ريال مدريد بوروسيا دورتموند الإنتقالات الصيفية

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