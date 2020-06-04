مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.16% في ختام جلسة الخميس





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.16% خاسراً 2.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1273.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 585.8 ألف درهم.





وتراجع بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.47% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.51% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 3%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.39%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.33%.

فيما ارتفع الخدمات بنسبة نمو 4.88% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.98%، عقارات السيف بنسبة 1.71%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.30%.