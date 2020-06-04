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طقس اليوم ودرجات الحرارة.. الأرصاد: مائل للبرودة ليلا والقاهرة 34

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:30 م
طقس اليوم
طقس اليوم
طقس اليوم ودرجات الحرارة.. الأرصاد: مائل للبرودة ليلا والقاهرة 34

طقس اليوم، أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الخميس الموافق 4/6/2020، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وتنشط الرياح احيانا، في ساعات النهار، ويميل طقس الساعات المتأخرة للبرودة.

طقس اليوم، على شمال الصعيد شديد الحرارة وعلى الجنوب أيضا، كما تعرضت البلاد لشبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، وفقا لما أكدته الأرصاد.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 20
الإسكندرية 27 19
وادي النطرون 33 19
طنطا 32 19
شبين الكوم 33 19
دمنهور 30 18
بلطيم 27 19
مطروح 25 16
السلوم 26 16
سيوة 32 17
بورسعيد 25 19
دمياط 25 18
الزقازيق 33 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 34 18
السويس 34 20
العريش 29 18
رفح 29 17
رأس سدر 35 22
نخل 35 15
نويبع 35 25
طابا 35 22
كاترين 30 14
الطور 36 22
شرم الشيخ 39 24
الغردقة 40 25
مرسى علم 34 24
الفيوم 36 19
بني سويف 36 20
المنيا 39 22
أسيوط 41 22
سوهاج 42 25
قنا 42 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 27
إدفو 41 26
أبوسمبل 41 23
الوادي الجديد 43 27
شلاتين 38 26
أبو رماد 37 26
حلايب 33 28
رأس حدربة 32 27

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