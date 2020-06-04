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كارتيرون يحسم مصير زيزو مع الزمالك

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى موافقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رحيل أحمد سيد "زيزو" نجم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى زيزو في الفترة الأخيرة العديد من العروض الأوروبية بخلاف بعض العروض الخليجية للتعاقد مع في الصيف القادم.

ونفت قناة نادي الزمالك الرسمية كل الأخبار المتداولة مؤخرًا حول احتمالية رحيل أحمد سيد زيزو عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

وأكد قناة الزمالك أن الزمالك يرفض نهائيا فكرة رحيل زيزو عن الفريق بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي.

كما طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض إدارة النادي بعدم التفريط في خدمات زيزو في الصيف القادم مؤكدا أنه يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق.

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