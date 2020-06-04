محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من المنشأت الصحية (صور)

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ويرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، عددًا من المنشآت الصحية بالمحافظة، للإطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، مستشفى كفرالشيخ العام، وعيادات عمر بن الخطاب للتأمين الصحي، التي سيتم نقلها إلي موقعها الجديد بالتكوين المهني، حيث تقع بسوق مبارك، ويتردد عليها أكثر من 500 مريض من كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، وكذلك عيادة وحدة الصنايع، التي تقدم خدمة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبها طبيب نفسي، ومركز تدخل مبكر، يشمل مركز زراعة القوقعة، والتخاطب، والتأهيل الحركي، وأخصائي نفسي، لإجراء إختبارات الذكاء، وجلسات تعديل السلوك، والإختبارات النفسية.



أكد محافظ كفرالشيخ، أثناء تفقد الاعمال الإنشائية الملحقة بمستشفي كفرالشيخ العام، علي توافر جميع المستلزمات الوقائية والطبية اللازمة، والأدوية بالمنظومة الصحية، فضلًا عن متابعة إنتظام عمل الأطقم الطبية والتمريض، وحسن معاملة المواطنين، مكلفًا بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد "COVID-19".



ووجه محافظ كفرالشيخ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات الواقية، وطالب بتوفير كافة المستلزمات الطبية لحماية الأطقم الطبية، والإلتزام التام بكافة قرارات رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.



جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة داليا قطب، مدير المنطقة الأولى بالتأمين الصحي، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفي كفرالشيخ العام.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

