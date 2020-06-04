"كتبنا" تحتفل بإطلاق 1000 كتاب إلكتروني

تحتفل منصة كتبنا مع جمهورها بوصول أعمالها الى 1000 كتاب الكتروني على مدار خمس سنوات عملها في مجال النشر والتوزيع في مختلف المجالات ليصل محتواها الى جميع أنحاء الوطن العربي ويمكن مطالعتها عبر الموقع والتطبيق، المتوافر لأجهزة أيفون وأجهزة أندرويد.

قامت المنصة بنشر 226 رواية، 129 مجموعة قصصية، 85 ديوان شعر، 76 قصص مصورة (كوميكس)، 63 كتاب تعليمي، 53 كتاب في مجال التمية البشرية، 31 كتاب للأطفال، 10 أعمال في مجال البيزنس وريادة الأعمال، 61 عمل ديني وغيرهم الكثير.

وأكثر الكتب تحميلًا هي: القناص للمبدعين مختار زين وحامد برهام و غادة مصطفى، أولاد حارتنا رواية نجيب محفوظ، سيناريو ورسوم ميجو، رواية أزاد للكاتب محمد علي عيسى، رواية حواديت للكاتب احمد الطراوي.

جدير بالذكر ان كتبنا هي أول منصة نشر شخصي Self-Publishing في مصر والعالم العربي، تأسست عام 2015 في مصر، تساعد الكتاب على نشر وبيع أعمالهم، تستهدف الكاتب العربي بشكل رئيسي، أطلقها محمد جمال وهو مهندس مصري وكاتب حائز على جائزة مسابقة الشركات العربية الناشئة 2007، وجائزة تي دي أف لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في 2015.