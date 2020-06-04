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تعاون بين العربية للتصنيع والشرقيون للكيماويات في مجال البتروكيماويات

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:40 م
برتوكول تعاون
برتوكول تعاون
كريم وزيري
تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء  بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية  لتعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات، وقعت الهيئة العربية للتصنيع برتوكول تعاون مع شركة الشرقيون للبتروكيماويات، بحضور المهندس "اسامة كمال " وزير البترول الأسبق، نائب رئيس مجموعة كربون القابضة.

وأكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيدا بالقدرات التصنيعية وخبرات شركة الشرقيون في مجال  تصنيع وإنتاج البتروكيماويات النهائية ومنها مادة البولي بروبيلين بدرجاته المختلفة اللازمة للأغراض الطبية والصناعية، بالإضافة لخطتها المستقبلية لإنتاج  المطاط  الصناعى الإستيرين بيوتاديين، أحد الخامات الهامة في صناعة اطارات المركبات،التي تدعم المشروع المشترك للهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنشاء مصنعي إطارات المركبات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس والعامرية.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي التعاون والإستفادة من الخامات المحلية للبتروكيماويات  لتعميق الصناعات الطبية وإطارات المركبات بكافة أنواعها، واوجه الصناعة المختلفة ،مشيرا إلي تلبية كافة الإحتياجات المحلية كمرحلة أولي ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية.

كما أشار "التراس" أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي سياق متصل، أشار "التراس" أن العربية للتصنيع تحرص علي استمرار العملية الإنتاجية وإدارة عجلة الإنتاج من خلال إنتاج وحدات التعقيم ومستلزمات الوقاية وذلك لمساندة الدولة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أشاد المهندس "أسامة كمال " بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة، وكذلك التصدي للمشاكل التي تواجه مجالات الصناعة والعمل على إيجاد الحلول المبتكرة لها.

وبدوره، أعرب الدكتور "طارق زغلول " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقيون للكيماويات  عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية، مُشيرا إلي تميز العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية.

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بوابة الفجر برتوكول تعاون العربية للتصنيع الشرقيون للكيماويات السيسي

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