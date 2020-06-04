Advertisements

الكويت تسجل 6 وفيات و562 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات الى236.

 

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات الى 29921، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة في الكويت، شفاء 1513 حالة من مصابي كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 12899.

 

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

 

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

 

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

 

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.

 

 ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الكويت الصحة الكويتية

أخبار تهمك

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن سبب رفض أحمد حجازي الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 19 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد حكومي على توقف مشروع الضبعة النووي بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالمياً.. أعرف السبب

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الهند تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

الصحة الكويتية: شفاء 575 حالة من كورونا.. وارتفاع إجمالي المتعافين لـ9273

لبنان: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا لـ1172 حالة مؤكدة

الكويت تعلن شفاء 1230 من مصابي فيروس كورونا

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 627

اليمن تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:24 م

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالمياً.. أعرف السبب

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

12:07 م

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

01:16 م

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

09:22 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين