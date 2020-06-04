نجم الإفريقي التونسي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

حسم التونسي ياسين شماخي مهاجم نادي الإفريقي التونسي موقفه النهائي من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية اهتمام من نادي الزمالك بالتعاقد مع ياسين شماخي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن ياسين شماخي لا ينوي الرحيل عن صفوف نادي الإفريقي في الصيف القادم مؤكدا أنه لا يملك أي عروض جادة في الفترة الحالية من الزمالك أو أي نادي أخر.

وأكدت التقارير الصحفية أن ياسين شماخي يفضل تجديد عقده مع نادي الإفريقي في الفترة المقبلة ولكن بشرط حدوث بعض التغيرات الجذرية في إدارة النادي.

وينتهي عقد ياسين شماخي مع نادي الإفريقي التونسي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن اختيار الفريق الأول هي البقاء مع فريقه.