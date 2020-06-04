برلمانية: بعض الفئات غير قادرة على تكلفة التعايش مع كورونا (فيديو)

قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا مستمرة، ولا أحد يعلم موعد انتهاءها، والتعايش مع أزمة كورونا مكلف، مشددة على أن انتشار الكمامات الغير مطابقة للمواصفات أكبر من القانون، معقبة: "مستعدين ننزل كمامات مطابقة للمواصفات لكن هل المستهلك قادر ماليًا على تحمل التكلفة والاستمرار والالتزام لفترة مستقبلية".





وأضافت "بسنت فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن استخدام الكمامة لأسرة مكونة من 5 أفراد بشكل يومي مكلف حتى لو كانت الكمامة بجنيه واحد، خاصة للعمال البسطاء.





وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوضع أخطر بكثير من سعر الكمامة أو التزام المواطنين بها، مشيرة إلى أن قانون حماية المستهلك يواجه أي غش أو تدليس في تصنيع الكمامات، مؤكدة على ضرورة البحث عن أساليب للتعايش مع ازمة كورونا بأقل ضرر خلال الفترة القادمة، فهناك عمالة كثيرة يجب حمايتهم بشكل يستطيعوا ان يتحملوه، مشددة على ضرورة أن يكون هناك مسئولية اجتماعية واضحة من اصحاب الأعمال لدعم البسطاء بتوفير الكمامات وتوعيتهم حتى لا ينشروا المرض.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



