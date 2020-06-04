Advertisements

أول رد حكومي على توقف مشروع الضبعة النووي بسبب كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:32 م
محطة الضبعة
محطة الضبعة
مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن حقيقة المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعطل العمل وتوقفه بمشروع محطة الضبعة النووية، بسبب فيروس كورونا.

وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه ما زال مشروع الضبعة النووي، يعمل وفق للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنطقة المشروع للحفاظ على سلامة العاملين كافة المتواجدين فيه.

خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

تسجيل 1079 إصابة بكورونا و36 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
أول رد حكومي على توقف مشروع الضبعة النووي بسبب كورونا
أول رد حكومي على توقف مشروع الضبعة النووي بسبب كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع الضبعة مشروع محطة الضبعة كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن سبب رفض أحمد حجازي الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

منذ ساعتين و 30 دقيقة

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالمياً.. أعرف السبب

منذ أقل من ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد حكومي على توقف مشروع الضبعة النووي بسبب كورونا

منذ 42 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:24 م

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالمياً.. أعرف السبب

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

12:07 م

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

01:16 م

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

09:22 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين