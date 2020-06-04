تشمل 161 قيادة.. التنمية المحلية تصدر حركة المحليات الجديدة

حركة المحليات.. قرر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، اليوم الخميس الموافق الـ4 من يونيو 2020، إصدار الحركة الجديدة والتي تتضمن 161 قيادة على كافة محافظات جمهورية مصر العربية.





حركة المحليات الجديدة





وشملت حركة المحليات تعيين كل من عبدالفتاح حمدي تمام عطيي، سكرتير عام البحر الأحمر، سكرتيرًا عامًا للإسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، سكرتيرًا عامًا لمطروح، وأشرف محمد حسنين موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر، سكرتيرًا عامًا لمحافظة كفرالشيخ، وعبدالقادر عبدالخالق عبدالقادر النوري، سكرتير عام الفيوم، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية.





ترقيات وتعينات في حركة المحليات





وتضمنت حركة المحليات ترقية مجموعة من القيادات على رأسهم، نادر حنفي محمود عشماوي لمنصب سكرتير عام جنوب سيناء، وطارق عبدالعظيم محمد جبر لمنصب سكرتير عام محافظة السويس، وهشام أحمد علي شادي لمنصب سكرتير عام محافظة بني سويف، وتعيين محمد عبدالجليل محمد النجار، سكرتير عام أسيوط، سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا، ومحمد محمود أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الفيوم.





إصدار حركة المحليات الجديدة





وأصدر اللواء محمود شعراوي حركة المحليات الجديدة والتي تضمنت تعيين حسين أحمد كمال الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط، وحاتم زين العابدين البيه، رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد، واللواء محمد كمال البنداري، سكرتير عام محافظة كفرالشيخ، سكرتيرًا عامًا لمحافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح آدم عثمان، سكرتير عام محافظة المنيا، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الأقصر.





حركة المحليات بأسيوط والبحر الأحمر والوادي الجديد





وفيما يتعلق بسكرتيري العموم، فشملت حركة المحليات تعيين كل من هشام علي إبراهيم الطويل، رئيس مدينة ومركز أسيوط، في منصب سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وسيد محمود عبدالله، سكرتير عام مساعد الوادي الجديد، في منصب سكرتير عام مساعد الوادي الجديد.





ترقيات حركة المحليات





وترقية طارق محمد إبراهيم الوراقي، في حركة المحليات سكرتيرًا عامًا مساعدًا بمحافظة سوهاج، وأيمن محمد رضا أبوالنجا، رئيس مدينة أسوان، تم تعيينه سكرتيرًا عامًا مساعدًا بمحافظة أسوان، وحسام حمودة أحمد تمت ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بني سويف، ومجدي محمد عبده الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر، تم تعيينه سكرتيرًا عامًا مساعدًا بجنوب سيناء.





السيدات في حركة المحليات الجديدة





وعينت منال عطيه توفيق الغندور خلال حركة المحليات الجديدة في منصب سكرتير عام مساعد الدقهلية، وياسر فاروق حفناوي السيد في منصب سكرتير عام مساعد محافظة كفرالشيخ ، ونجوى أحمد عبدالرحمن العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، في منصب سكرتير عام مساعد الغربية، وعماد محمد أحمد يوسف، سكرتير عام مساعد أسوان، في منصب سكرتير عام مساعد المنوفية.





الجيزة والقليوبية و حركة المحليات





وأسندت في حركة المحليات الجديدة مهمة منصب سكرتير عام مساعد الجيزة، لمحمد شوقي خليل بدر، في منصب سكرتير عام مساعد البحيرة، وخالد جمعة عبدالرحمن عطية، سكرتير عام مساعد القليوبية، في منصب سكرتير عام مساعد الإسكندرية، وهشام كمال عبدالرازق السيد خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، في منصب سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، ومصطفى عبدالعزيز إبراهيم الزيات، في منصب سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.



