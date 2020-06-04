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تعافي 8 من مصابي كورونا في مستشفى الصدر ببني سويف
الخميس 04/يونيو/2020 - 02:27 م
استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، عن تعافي 6 حالات جديدة من الإصابة بالفيروس وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية.
ووصل إجمالي المتعافين إلى 108حالة "ممن غادر المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من مايو الماضى" لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا، المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، بالإضافة إلى تعافى وخروج حالتين من مستشفى الصدر.
وتابع محافظ بني سويف، سير منظومة العمل بالمدينة الجامعية (بنات) المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، والتي حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.
وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا،لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول،مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة حيث تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة،وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.
تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".
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