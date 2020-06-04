تعافي 8 من مصابي كورونا في مستشفى الصدر ببني سويف

استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، عن تعافي 6 حالات جديدة من الإصابة بالفيروس وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية.

ووصل إجمالي المتعافين إلى 108حالة "ممن غادر المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من مايو الماضى" لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا، المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، بالإضافة إلى تعافى وخروج حالتين من مستشفى الصدر.



وتابع محافظ بني سويف، سير منظومة العمل بالمدينة الجامعية (بنات) المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، والتي حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.





وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا،لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول،مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة حيث تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة،وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.



