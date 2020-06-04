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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:17 م
الديوان الملكي
الديوان الملكي
وكالات

أصدر الديوان الملكى السعوي، اليوم الخميس، بيانًا أعلن فيه وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى  يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ فى الرياض.

 

ونعى الديوان الملكي السعودي، في البيان، وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، التي انتقلت إلى رحمة الله وورى جثمانها الثرى الشهر الماضى في الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

                                             

وكان العديد من الأمراء، قدموا التعازي في وفاة الأمير السعودي، حيث قال تركي الفيصل الرشيد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى الصديق والجار الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبد الله الفيصل".

 

وتابع: "جمعنا الله وإياه في جنات النعيم، خالص العزاء والمواساة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير تركي العبد الله الفيصل، ولأبناء الفقيد فيصل وخالد وزوجته وجميع الأسرة الكريمة".


وفي سياق آخر، سجلت وزارة الصحة السعودية 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة العربية السعودية إلى 83,384 حالة.

 

وأعلنت وزارة الصحة، عن 1870 حالة شفاء من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 58883 حالة، كما تمّ تسجيل 22 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 480 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


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