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تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمد عزام
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بوسعيد، اليوم الخميس، عن أنه طبقا لقرارات وزير التنمية المحلية الخاصة بحركة المحليات بالتنسيق مع محافظة بورسعيد، فإنه تقرر الإبقاء على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد في ممارسة عملهم، مع تغيير رئيس حي الجنوب بناء على طلبه.

وأكد محافظ بورسعيد، أن اللواء أحمد قاسم تم تعيينه رسميا رئيسا لحي الضواحي، والمحاسب سعيد رخا رئيس حي الزهور، والعميد نعمان على رئيس حي شرق، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، والمحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، ونقل الأستاذ محارب هيلع، رئيس حي الجنوب وذلك بناء على طلبه وكذلك قيام المهندس محمد عبده بمهمة رئيس مدينة بورفؤاد،، واستمرار اللواء محمد عامر في منصبه كمستشارا فنيا للمحافظ وذلك بعد تعيينه رسميا في منصب رئيس مدينة بورفؤاد.

وقدم "الغضبان"، الشكر لرئيس حي الجنوب علي جهوده طوال الفترة الماضية والتي شهدت مزيد من حملات ازالة التعديات والذي تم نقلة بناء على طلبه نظرا لظروفة الخاصة. 

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد شهدت طفرت كبيرة في مختلف المجالات خلال تولي رؤساء الأحياء الحاليين منصابهم، مؤكدا على أن جهودهم وإخلاصهم في العمل وحرصهم على تنمية وتطوير محافظة بورسعيد، كان السبب فى الإبقاء عليهم خلاا حركة المحليات الحالية، لافتا أن الجميع يبذلون قصارى جهدهم للارتقاء بمحافظة بورسعيد وخدمة المواطنين على أعلى درجة من الكفاءة.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة على جهودهم، مؤكدا على أن تجديد الثقة جاء بهدف بذل مزيد من المجهودات والعمل المتواصل لإحداث مزيد من التقدم والتنمية للمحافظة خاصة خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد مزيدا من المشروعات الحضارية والتنموية، بما يتواكب مع خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لكافة الجهات التنفيذية، للحفاظ على مستوى التنمية الذي شهدته المحافظة خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الاحياء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام.
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)
تفاصيل حركة المحليات ببورسعيد.. والمحافظ يشكر رئيس حي الجنوب (فيديو وصور)

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