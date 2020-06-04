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برلماني يشكر يعقوب وغنيم لتواصلهما مع الطبيب محمود سامي
الخميس 04/يونيو/2020 - 02:06 م
دينا إبراهيم
وجه مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، تحية قلبية للعالمين الكبيرين والدوليين الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم لحرصهما على الاتصال بابن مصر البار الدكتور محمود سامي الذي أصيب بالعمى خلال مكافحته لفيروس كورونا في مستشفى العزل ويعالج بالمركز الطبي العالمي.
وقال " الجندي"، في بيان، اليوم الخميس، إن هذا الاتصال من عملاقي الطب العالميين يعقوب وغنيم يؤكد أنهما حريصان كل الحرص على رفع الروح المعنوية للدكتور محمود سامى خاصة انهما أكدا له بأنه فخر لنا كلنا، ورمز من الرموز المصرية
وكما وجه "الجندي"، التحية لمؤسسة الرئاسة لحرصها الإنساني الكبير على تبني حالة البطل الطبيب الدكتور محمود سامي وعلاجه داخل مصر أو خارجها إذا لزم الأمر، متوجهًا بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على هذا البطل العظيم من جيش مصر الأبيض الذي لم يتوان لحظة في مساعدة وعلاج المصابين من فيروس كورونا والذى واصل العمل ليلا ونهارا.
وكان الدكتور محمود سامي، الطبيب البطل الذي فقد بصره بمستشفى العزل بلطيم أرسل برسالة للشعب المصري، ولرئاسة مجلس الوزراء، وللمسئولين بالمحافظة على رأسهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ولزملائه وأصدقائه خارج وداخل مصر، قبل نقله لمركز الطب العالمي بدقائق مؤكدًا فيها، أن دعوات الشعب المصري له خلال هذا الشهر الفضيل وصلته من خلال زملائه وأبناء عمومته، دليلًا على أصالة هذا الشعب وحبه لكل عمل يقوم به أي مواطن مخلص في عمله لصالح أبناء وطنه.
وأضاف الطبيب البطل، كما أوجه رسالة حب وتقدير لمجلس الوزراء وكل المسئولين بالمحافظة ولزملائه الأطباء على الاهتمام، لتبدأ مرحلة جديدة من التشخيص والعلاج، وأنه على ثقة أنه بين أيدي أمينة ستنير له الطريق، وتحدد له العلاج عقب التشخيص الدقيق لحالته في المركز الطبي العالمي.
وقال سامي، أما الحديث عن العلاج في داخل مصر أو خارجها، سابق لأوانه، لأنه على ثقة أنه سيلقى اهتمامًا طبيًا كبيرًا، والأطباء هم الذين سيحددون الوجهة الصحيحة، مؤكدًا أنه في حاجة لدعوات المصريين له، ليشفيه ويرد له بصره، فالله قادر على كل شىء.
تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".
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