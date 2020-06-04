برلماني يشكر يعقوب وغنيم لتواصلهما مع الطبيب محمود سامي

وجه مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، تحية قلبية للعالمين الكبيرين والدوليين الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم لحرصهما على الاتصال بابن مصر البار الدكتور محمود سامي الذي أصيب بالعمى خلال مكافحته لفيروس كورونا في مستشفى العزل ويعالج بالمركز الطبي العالمي.





وقال " الجندي"، في بيان، اليوم الخميس، إن هذا الاتصال من عملاقي الطب العالميين يعقوب وغنيم يؤكد أنهما حريصان كل الحرص على رفع الروح المعنوية للدكتور محمود سامى خاصة انهما أكدا له بأنه فخر لنا كلنا، ورمز من الرموز المصرية





وكما وجه "الجندي"، التحية لمؤسسة الرئاسة لحرصها الإنساني الكبير على تبني حالة البطل الطبيب الدكتور محمود سامي وعلاجه داخل مصر أو خارجها إذا لزم الأمر، متوجهًا بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على هذا البطل العظيم من جيش مصر الأبيض الذي لم يتوان لحظة في مساعدة وعلاج المصابين من فيروس كورونا والذى واصل العمل ليلا ونهارا.





وكان الدكتور محمود سامي، الطبيب البطل الذي فقد بصره بمستشفى العزل بلطيم أرسل برسالة للشعب المصري، ولرئاسة مجلس الوزراء، وللمسئولين بالمحافظة على رأسهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ولزملائه وأصدقائه خارج وداخل مصر، قبل نقله لمركز الطب العالمي بدقائق مؤكدًا فيها، أن دعوات الشعب المصري له خلال هذا الشهر الفضيل وصلته من خلال زملائه وأبناء عمومته، دليلًا على أصالة هذا الشعب وحبه لكل عمل يقوم به أي مواطن مخلص في عمله لصالح أبناء وطنه.





وأضاف الطبيب البطل، كما أوجه رسالة حب وتقدير لمجلس الوزراء وكل المسئولين بالمحافظة ولزملائه الأطباء على الاهتمام، لتبدأ مرحلة جديدة من التشخيص والعلاج، وأنه على ثقة أنه بين أيدي أمينة ستنير له الطريق، وتحدد له العلاج عقب التشخيص الدقيق لحالته في المركز الطبي العالمي.





وقال سامي، أما الحديث عن العلاج في داخل مصر أو خارجها، سابق لأوانه، لأنه على ثقة أنه سيلقى اهتمامًا طبيًا كبيرًا، والأطباء هم الذين سيحددون الوجهة الصحيحة، مؤكدًا أنه في حاجة لدعوات المصريين له، ليشفيه ويرد له بصره، فالله قادر على كل شىء.



