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انخفاض مبيعات السيارات في بريطانيا بنسبة 89%

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
انخفضت مبيعات السيارات في بريطانيا بنسبة 89% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.


 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رابطة مصنعي وتجار السيارات القول إن تسجيلات السيارات الجديدة انخفضت إلى 20247 سيارة خلال الشهر الماضي، وهو ما يعد أدنى مبيعات يتم تسجيلها خلال شهر مايو منذ 1952 وفقا لـ "الألمانية".


وقد شهدت مبيعات السيارات الكهربائية نموا، حيث ارتقعت بنسبة 21.5 % خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.


وقد بدأ قطاع السيارات البريطاني في العودة لنشاطه، بعد توقف بسبب إجراءات الاغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا.


ويشار إلى أن المبيعات خلال شهر مايو الماضي ارتفعت مقارنة بشهر أبريل الماضي، عندما تم بيع 4321 سيارة، فيما تعد أدنى مبيعات يتم تسجيلها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 


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