كيف ارتفعت الإيرادات غير الضريبية رغم أزمة كورونا؟.. "المالية" تجيب

أكدت وزارة المالية ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 27.5 مليار جنيه بزيادة 21% لتحقق 157.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 20192020، وذلك مقابل 130.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.





وأكدت المالية في تقرير لها اليوم الخميس، أن الإيرادات غير الضربيبة تمثل 25% من إجمالي الإيرادات العامة.





وأشار التقرير إلى ارتفاع المنح لتسجل 4 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة عوائد الملكية بـ 5 مليار جنيه بنسبة 10% لتحقق نحو 55 مليار جنيه، مقابل 50 مليار جنيه خلال العام السابق، مدفوعا بارتفاع ارباح الأسهم من الهيئات الاقتصادية بنحو 0.5 مليار جنيه بنسبة5.1% لتحقق 10.2 مليار جنيه.





كما أظهر التقرير ارتفاع أرباح الأسهم من الشركات العامة بنحو ملياري جنيه لتحقق 5.7 مليار جنيه، وارتفاع أرباح الأسهم من الهيئة العامة للبترول بنحو 1.4 مليار جنيه، لتسجل 2 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة من بيع السلع والخدمات بنحو 7.6مليار جنيه بنسبة 19.8% لتحقق 46 مليار جنيه وارتفعت الحصيلة من الإيرادات الأخرى بنحو 12 مليار جنيه.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة ، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،



