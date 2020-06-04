تعرف على تفاصيل مسلسل ليه لأ للنجمة أمينة خليل قبل بدء عرضه اليوم

أفصحت النجمة أمينة خليل عن تفاصيل آخر أعمالها الدرامية مسلسل ليه لأ وبعض الكواليس قبل إتاحته عبر منصة شاهد vip بساعات قليلة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر





تفاصيل مسلسل ليه لأ





وقالت أمينة خليل في مداخلتها مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن مسلسل ليه لأ يعرض مشكلة اجتماعية تمس الجميع وبالتحديد الفئة النسائية التي تعاني من ضغوط نفسية.





أمينة خليل ودورها في مسلسل ليه لأ





وأوضحت أمينة أنها تنتظر عرض مسلسل ليه لأ ولديها حماسة كبيرة من أجل متابعته، معربةً عن فرحتها المختلطة بحالة من الخوف الطبيعي من قبل ردود الناس وجماهيرها التي تتمنى أن تكون إيجابية وهو معيار قوي للنجاح.





تتر مسلسل ليه لأ





وأشارت بطلة مسلسل ليه لأ إلى أنها معجبة جدا بالنجمة الفنانة "آمال ماهر" والتي تؤدي تتر المسلسل بعنوان "ليه لأ"، وبالطاقة الإيجابية لدى طاقة العمل بفضل مجهودها وإبداعها في غناء التتر، الذي يوضح عنى ومضمون هذا العمل الدرامي.





مسلسل ليه لأ معمول بحب





وأكدت أمينة خليل على أن مسلسل ليه لأ مصنوع بحب وببراعة من قبل كافة المشاركين بهذا العمل الدرامي، مضيفةً: "معمول بشياكة، وفيه إحساس جدا.. وكل الناس من أكبرهم لأصغرهم عملوا المسلسل ده بحب.. وكلنا مقتنعين إننا بنناقش قضية بسيطة وحقيقية أوي.. ويمكن ده اللي راهنا عليه عشان توصل للناس".





طاقم عمل مسلسل ليه لأ





وشكرت خليل كافة العاملين والمشاركين في مسلسل ليه لأ المقرر عرضه اليوم، وعلى رأسهم المنتج عبد الله أبو الفتوح والمخرجة مريم أبو عوف، لحرصهم على الانتهاء من هذا العمل الدرامي برغم الظروف القاسية وانتشار فيروس "كورونا".



