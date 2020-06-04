Advertisements

تعرف على تفاصيل مسلسل ليه لأ للنجمة أمينة خليل قبل بدء عرضه اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:59 م
مسلسل ليه لأ
مسلسل ليه لأ
أفصحت النجمة أمينة خليل عن تفاصيل آخر أعمالها الدرامية مسلسل ليه لأ وبعض الكواليس قبل إتاحته عبر منصة شاهد vip بساعات قليلة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر

 تفاصيل مسلسل ليه لأ

وقالت أمينة خليل في مداخلتها مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن مسلسل ليه لأ يعرض مشكلة اجتماعية تمس الجميع وبالتحديد الفئة النسائية التي تعاني من ضغوط نفسية.

أمينة خليل ودورها في مسلسل ليه لأ

وأوضحت أمينة أنها تنتظر عرض مسلسل ليه لأ ولديها حماسة كبيرة من أجل متابعته، معربةً عن فرحتها المختلطة بحالة من الخوف الطبيعي من قبل ردود الناس وجماهيرها التي تتمنى أن تكون إيجابية وهو معيار قوي للنجاح.

تتر مسلسل ليه لأ

وأشارت بطلة مسلسل ليه لأ إلى أنها معجبة جدا بالنجمة الفنانة "آمال ماهر" والتي تؤدي تتر المسلسل بعنوان "ليه لأ"، وبالطاقة الإيجابية لدى طاقة العمل بفضل مجهودها وإبداعها في غناء التتر، الذي يوضح عنى ومضمون هذا العمل الدرامي.

مسلسل ليه لأ معمول بحب

وأكدت أمينة خليل على أن مسلسل ليه لأ مصنوع بحب وببراعة من قبل كافة المشاركين بهذا العمل الدرامي، مضيفةً: "معمول بشياكة، وفيه إحساس جدا.. وكل الناس من أكبرهم لأصغرهم عملوا المسلسل ده بحب.. وكلنا مقتنعين إننا بنناقش قضية بسيطة وحقيقية أوي.. ويمكن ده اللي راهنا عليه عشان توصل للناس".

طاقم عمل مسلسل ليه لأ

وشكرت خليل كافة العاملين والمشاركين في مسلسل ليه لأ المقرر عرضه اليوم، وعلى رأسهم المنتج عبد الله أبو الفتوح والمخرجة مريم أبو عوف، لحرصهم على الانتهاء من هذا العمل الدرامي برغم الظروف القاسية وانتشار فيروس "كورونا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل ليه لا ليه لا أمينه خليل ليه لأ

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب رفض أحمد حجازي الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان عاجل من الحكومة بشأن عقوبات مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

الملياردير الأمريكي بيل جيتس يعلن موعد التوصل للقاح فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نسمة محجوب تكشف أسباب تفضيلها لغناء تترات المسلسلات

شيرين وأصالة وإليسا يتحدين الكورونا بتترات رمضان

بـ3 مسلسلات.. تامر حسين يكشف كواليس أعماله الرمضانية

تفاصيل مسلسل الفتوه الحلقه 12 للفنان ياسر جلال والقنوات الناقلة (دراما رمضان 2020/1441) | ليل تعترف لحسن الجبالي بحبها له

قبل عرضه بساعات ..أمينة خليل تكشف كواليس مسلسل "ليه لأ"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

01:16 م

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

09:22 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين