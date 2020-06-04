بيان عاجل من الحكومة بشأن عقوبات مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع للوزارة، اليوم الخميس، المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشمل إجراءات قانونية وغرامات مالية متغيرة عما أعلنه مجلس الوزراء، من عقوبات على مخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وتواصل المركز مع مجلس الوزراء، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، وأكد مجلس الوزراء أن القرارات الصادرة بشأن تلك العقوبات كما هي، ولم يحدث أي تغير.





وأوضح مجلس الوزراء، أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أي من هذه الإجراءات بالحبس والغرامة، التي لا تتجاوز 4 آلالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما من لا يلتزم بارتداء الكمامة يعاقب بغرامة لا تتجاوز 4 آلالف جنيه.





خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.





تسجيل 1079 إصابة بكورونا و36 حالة وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.