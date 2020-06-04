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داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة داليا البحيري، لجلسة تصوير جديدة لصالح أحدى المجلات الفنية العربية، وشاركت جمهورها بمجموعة صورة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت داليا، خلال جلسة التصوير"مرتدية جاكيت باللون الذهبي وتوب باللون الاسود وبنطلون باللون الاسود وقفازات باللون الأسود واعتمدت على مكياج جرئ وكان شعرها طويل منسدل.

وعلقت البحيري، على الصور قائلة:"صور مميزة جدصا لي إلتقطتها بواسطة مواهب رائعة ومذهلة".

يذكر ان آخر أعمال داليا البحيري، مسلسل "فلانتينو" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وشارك في بطولته الزعيم عادل إمام وحمدي المرغني ودلال عبد العزيز، والمسلسل من إخراج رامي إمام.

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