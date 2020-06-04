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بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء الأحياء في محافظة القاهرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:13 م
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي
إسماعيل منطاوي
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة رؤساء الأحياء والمدن بجميع المحافظات، ضمن حركة المحليات التي أصدرها صباح اليوم الخميس.

ونعرض لكم بالأسماء حركة رؤساء الأحياء داخل محافظة القاهرة وجاءت على النحو التالي:-

- مصطفى محمد سعد مصطفى عبيه رئيس حي الشرابية رئيسا بحي الزاوية الحمراء.

- عبد الحميد عبد الحميد إبراهيم أبو العزم رئيس مدينة سرس الليان – المنوفية رئيسا لحي روض الفرج.

- هشام محمد على السعدي رئيس حي الأميرية رئيسا لحي الزيتون – القاهرة.

- خالد محمد شحاتة حسن، رئيس حي طرة رئيسا لحي حلوان- القاهرة.

- أحمد إبراهيم أحمد حسانين القزاز رئيس ومدينة أشمون رئيسا لحي الخليفة- القاهرة.

- ماجد السيد أحمد علي حسن رئيس حي الموسكى رئيس لحي منشأة ناصر- القاهرة.

- ماهر محمد كامل إبراهيم هاشم رئيس حي باب الشعرية رئيسا لحي عين شمس- القاهرة.

- محمد معوض عقل مشرف رئيس حي شبرا – رئيسا لحي غرب القاهرة.

- أحمد محمد أنور عباس عبد الرحمن رئيس حي عابدين رئيسا لحي شرق مدينة نصر- القاهرة.

- عادل عبد الظاهر محمد حسنين، رئيس حي المعادي رئيسا لحي المعادي- القاهرة.

- ياسر محمد عبدالعزيز يس، رئيسا لحي عابدين – القاهرة.

- يحيى محمد عبدالله الأدغم،  رئيسا لحي الأزبكية- القاهرة

- ألبير الفونس ميخائيل أسعد، رئيس حي عين شمس، رئيسا لحي 15 مايو - القاهرة.

- عبد التواب محمد رفعت محمد زكي، رئيس مركز ومدينة نبروه – الدقهلية رئيسا لحي باب الشعرية- القاهرة. 

- إيهاب زهني محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة مغاغة – المنيا رئيسا لحي المرج – القاهرة.

- محمد جمال عادل سيد أحمد المجبر،   رئيس مركز ومدينة قطور – الغربية رئيسا لحي طرة - القاهرة.

- أيمن السعيد محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة رئيسا لحي دار السلام – القاهرة.

- محمد علي عبد الجليل إبراهيم، رئيسا لحي السلام أول – القاهرة.

- هشام عصمت عبدالحميد إبراهيم رئيسا لحي الشرابية – القاهرة.

- وليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حي روض الفرج (تعيين جديد) رئيسا لحي حدائق القبة- القاهرة.

- جمال عبد الناصر عطوة مغاوري، رئيسا لحي الأميرية- القاهرة.

- طارق محمود محمد اليمني، رئيس حي المقطم (تعيين جديد) رئيسا لحي المقطم – القاهرة.

- فرج عبدالله عبدالمطلب هويدي،  تعيين جديد رئيسا لحي بولاق – القاهرة.

- أحمد جودة عبد السميع عطوة، تعيين جديد رئيسا لحي البساتين – القاهرة.

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