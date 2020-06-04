"أوبك" تعقد اجتماعا افتراضيا الأسبوع المقبل

قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ لرويترز يوم الخميس إن منتجي النفط بالمجموعة قد يعقدون اجتماعا وزاريا افتراضيا هذا الأسبوع إذا وافق العراق وغيره من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض إمدادات الخام على تعزيز امتثالهم.





وما زالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يبحثون موعد عقد اجتماعهم الوزاري الافتراضي لبحث تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج.





وعرقلت مناقشات بشأن مستوى الالتزام الضعيف لبعض الدول في مايو اقتراحا من الجزائر وهي الرئيس الحالي لأوبك بعقد اجتماع يوم الخميس.





وقال مصدر ”هناك مناقشات بين الوزراء بشان إمكانية تعويض الامتثال الضعيف في مايو في يونيو ويوليو “.





وأضافت المصادر أنه قد تتم الدعوة لعقد اجتماع وزاري مع مهلة قصيرة هذا الأسبوع إذا كان هناك اتفاق.











