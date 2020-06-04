التضامن: ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إنه تم ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم ميكنة تظلمات تكافل وكرامة حتى نتغلب على الأزمة الحالية ولا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية، لتبلغ عدد التظلمات حتى الآن 1.9 آلاف تظلم.





وأضافت خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب ، أنه تم معالجة 38%؜ من التظلمات، وجارٍ العمل على الانتهاء من الباقي، مضيفة أنه لن نستطيع الانتهاء منهم إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا لأن نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم الفصل فيها عمل تحقق ميداني قد لا تسمح الظروف به هذة الأيام.





وأضافوتابعت، أنه تم ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقي الطلبات في مكانب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة أنه سيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني قريبا.





ونوهت بأن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين لنحو 3.6 مليون أسرة تضم أكتر من 15 مليون مواطن.





وتابعت أن 25% من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27%؜ من الدعم للأشخاص ذوي ابعتلإعاقة و12.5%؜ للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5%؜ للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5% للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48% يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.





وأشارت إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه في عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن.



