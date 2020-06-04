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قبل عرضه بساعات.. مسلسل "ليه لأ" يتصدر تريند جوجل

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتل مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمية خليل، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل عرضه بساعات على المنصة الإلكترونية " شاهد VIP".

لسل "ليه لا" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل وبسنت شوقي وعمر السعيد وشيرين رضا وهاني عادل، والمسلسل من إخراج مريم ابو عوف، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وكان من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ولكن تم تاجيله.

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