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تفاصيل اجتماع وكيل "صحة الدقهلية" مع الهيئة الطبية السادسة لحجر تمى الأمديد
الخميس 04/يونيو/2020 - 01:02 م
محمد كشك
اجتمع الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، مع الفوج السادس من الأطقم الطبية والمكلف بالذهاب إلى مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد تدريجيًا ابتداءًا من اليوم.
حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي وأميمة صبحي مدير إدارة التمريض.
وأشاد وكيل صحة الدقهلية، بمجهودات وتضحيات الأطقم الطبية وأنهم ركيزة أساسية في تقديم الخدمة الطبية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.
وأوضح وكيل صحة الدقهلية، الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى في التعامل مع مرضى الكورونا بمستشفى الحجر الصحي حرصًا على صحة الفريق الطبي وكذلك الاهتمام بالمرضى وتقديم أعلى رعاية طبية ممكنة.
وشدد، على أن صحة وسلامة الفريق الطبي يحتل أولوية كبرى وأن يحرص الفريق الطبي على تنفيذ تعليمات وبروتوكولات مكافحة العدوى ووزارة الصحة في هذا الصدد وتمنى لهم السلامة في مهمتهم القتالية والعودة سالمين إلى أهلهم باذن الله.
والجدير بالذكر أن هذه الأطقم الطبية من مستشفيات الكردي وميت سلسيل والجمالية وشربين.
وشارك بعضهم في الأفواج السابقة وأصروا على المشاركة مرة أخرى برغبتهم والانضمام إلى كتيبة الجيش الأبيض مرة أخرى.
تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".
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