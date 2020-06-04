تفاصيل اجتماع وكيل "صحة الدقهلية" مع الهيئة الطبية السادسة لحجر تمى الأمديد

اجتمع الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، مع الفوج السادس من الأطقم الطبية والمكلف بالذهاب إلى مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد تدريجيًا ابتداءًا من اليوم.





حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي وأميمة صبحي مدير إدارة التمريض.





وأشاد وكيل صحة الدقهلية، بمجهودات وتضحيات الأطقم الطبية وأنهم ركيزة أساسية في تقديم الخدمة الطبية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.





وأوضح وكيل صحة الدقهلية، الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى في التعامل مع مرضى الكورونا بمستشفى الحجر الصحي حرصًا على صحة الفريق الطبي وكذلك الاهتمام بالمرضى وتقديم أعلى رعاية طبية ممكنة.





وشدد، على أن صحة وسلامة الفريق الطبي يحتل أولوية كبرى وأن يحرص الفريق الطبي على تنفيذ تعليمات وبروتوكولات مكافحة العدوى ووزارة الصحة في هذا الصدد وتمنى لهم السلامة في مهمتهم القتالية والعودة سالمين إلى أهلهم باذن الله.





والجدير بالذكر أن هذه الأطقم الطبية من مستشفيات الكردي وميت سلسيل والجمالية وشربين.





وشارك بعضهم في الأفواج السابقة وأصروا على المشاركة مرة أخرى برغبتهم والانضمام إلى كتيبة الجيش الأبيض مرة أخرى.



