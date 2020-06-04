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الأرصاد تكشف سبب صوت الرعد في الصباح الباكر.. وهل تتكرر؟

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمود شاهين، مدر مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، سبب ظهور صوت الرعد صباح اليوم، موضحا أنه نظرا للتغيرات السريعة بفصل الربيع تحركت مجموعة من السحب بالصحراء الغربية إلى القاهرة بشكل سريع، فأدت إلى سقوط أمطار على مناطق القاهرة، وظهور صوت رعد وبرق.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أنه لا توجد فرص لسقوط أمطار أخرى على القاهرة اليوم، موضحا أن درجات الحرارة ما بين ارتفاعات وانخفاضات هذه الفترة.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس الخميس نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.


وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة حاره خلال الأيام المقبلة، حيث سيسوده ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وذلك بدءا من الغد، لتستمر للأسبوع المقبل.

وأكدت الهيئة، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على سواحل الشمالية والشرقية حار على جنوب سيناء، وشديدة الحرارة على شمال صعيد.

تتوقع الهيئة، أن طقس يوم الخميس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، التي تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

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