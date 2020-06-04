على غرار السعودية.. دول تفتح أبواب المساجد للمصلين

بعد إغلاق استمر شهرين، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، تستعد بعض الدول، لفتح أبواب المساجد أمام المصلين، مع فرض إجراءات احترازية وقائية من الوباء اللعين، كالحفاظ على التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة، مع اصطحاب سجادة خاصة للصلاة.





فتح المساجد في السعودية

وأصدرت المملكة العربية السعودية، عدة قرارات جديدة، تستهدف عودة الحياة الطبيعية إليها، أبرزها؛ إقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، عدا مكة ابتداء من يوم ٨ شوال وحتى ٢٨ شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





وعاود المصلون آداء صلواتهم في المسجد النبوي بعد فتح أبوابه أمام المصلين وسط إجراءات صحية صارمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا.





ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية، بتكثيف التوعية لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع إعادة فتح المساجد.





مساجد غزة

وعلى غرار السعودية، فتحت مساجد قطاع غزة أبوابها، بشكل كامل أمام المصلين، بعد إغلاق احترازي مؤقت استمر لنحو 70 يومًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر آخذين بالاعتبار الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارتا الأوقاف والصحة في حكومة حماس في قطاع غزة.





وكانت الإجراءات الاحترازية المفروضة على المصلين، ضرورة إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة واقية والحفاظ على التباعد، وتجنب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد، مع تعقيمها بشكل مستمر، وتقليص مدة الانتظار ما بين الآذان وإقامة الصلاة.





تونس

وتستعد تونس لإعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق، اليوم الخميس، مع اتخاذ إجراءات احترازية وقائية من الوباء اللعين، كغلق الميضآت ودورات المياه ومنع استعمال الحنفيّات ومبرّدات المياه.





الكويت والبحرين

وكذلك، تستعد الكويت والبحرين، لإعادة فتح المساجد للصلاة، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين، وفق اشتراطات وتدابير صحية إلزامية، أبرزها التباعد الاجتماعي.





مساجد مصر

وفي مصر، أعلنت وزارة الأوقاف، أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء التي ستجتمع الأسبوع المقبل، هي المسؤولة عن قرار إعادة فتح المساجد.



